Age of Empires 2: Definitive Edition: Remaster des Strategie-Klassikers veröffentlicht - 4Players.de

Die Age of Empires 2: Definitive Edition ist auf Steam und im Microsoft Store für PC veröffentlicht worden (Preis: 19,99 Euro). Der Remaster ist ebenfalls im Xbox Game Pass für PC enthalten. Die überarbeitete Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers wird 4K-Ultra-HD-Grafik, verbesserten Sound, diverse Detailverbesserungen und die Inhaltserweiterung "The Last Khans" mit drei Kampagnen und vier Kulturen bieten. Cross-Play zwischen der Windows-10-Version (Microsoft Store) und Steam wird geboten."Zusammen mit den Originalkampagnen sowie den erfolgreichen Erweiterungen erkunden Sie in über 200 Spielstunden über 1000 Jahre unserer Geschichte. Fordern Sie online andere Spieler mit 35 verschiedenen Kulturen heraus und erobern Sie die Welt in allen Zeitaltern", schreibt Microsoft.Unser Test folgt in den nächsten Tagen. Sollte das Spiel übrigens beim Übergang in die eigentliche Spielgrafik bzw. die Missionen abstürzen, kann es helfen, das "Enhanced Graphics Pack" (DLC) auszuschalten. In den ersten Nutzerreviews wird ebenfalls über Abstürze und Bugs berichtet.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer