Age of Empires 2: Definitive Edition: Erweiterung "Lords of the West" und Update 44725

"Burgunder: Erleben Sie den Aufstieg von einem kleinen Herzogtum zum Juwel Westeuropas durch Wirtschaftsmacht, kulturelle Meisterwerke und den Einsatz fortschrittlicher militärischer Technologie und Taktiken. Die Spezialeinheit der Burgunder ist der Coutilier, eine Kavallerieeinheit, die einen mächtigen Schockangriff nutzt, wenn sie in die Schlacht reitet.

Sizilianer: Machen Sie sich die vielfältigen Kulturen und den Kampfgeist dieses Dreh- und Angelpunkts des Mittelmeerraums zu Nutze, während Sie einem der meistumkämpften Königreiche des mittelalterlichen Europas zu wahrer Größe verhelfen. Die Spezialeinheit der Sizilianer ist der Serjeant, eine robuste Infanterieeinheit, die den wehrhaften Donjon errichten kann."

"Edward Longshanks - Als verbitterte Geisel von rebellierenden Baronen schwört Edward Longshanks, sein Geburtsrecht zurückzufordern und ein gespaltenes England zu beispielloser Prestige und Stärke zu führen. Die gnadenlosen Methoden dieses gewieften Kommandanten und gerissenen Politikers gelten bis heute als so wirksam wie amoralisch. Begleiten Sie ihn dabei, wie sein Verlangen nach Macht und Ruhm ihn durch England, Wales, Schottland und sogar auf Kreuzzug führt! In dieser Kampagne werden Sie als die Briten spielen.

Die Großherzoge des Westens - Seit Jahrzehnten schon sind die gerissenen Herzöge von Burgund mit all ihrem Kampfgeschick und immensen Reichtum in einen blutigen Kampf um die Kontrolle über den verrückten König Frankreichs verwickelt. Da jedoch das Blut, das sie verschütten, mit eigenem Blut bezahlt wird, wendet sich ihr Blick zunehmend nach Norden, wo sie ein eigenes Königreich gründen wollen. In dieser Kampagne werden Sie als die Burgunder spielen.

Die Hautevilles - Robert Guiskard verließ die Normandie 1047 mit einer kleinen Räuberbande. Innerhalb eines Jahrhunderts schwangen sich Mitglieder seiner Familie zu Herzögen in Italien, Fürsten im Heiligen Land und sogar Königen von Sizilien auf. Begleiten Sie diese unerschrockenen normannischen Abenteurer, die drei Kulturen zu Europas tolerantestem und kultiviertesten Königreich verschmolzen. In dieser Kampagne werden Sie als die Sizilianer spielen. "

Heute Abend (um ca. 19 Uhr) wird die Erweiterung "Lords of the West" für Age of Empires 2: Definitive Edition ab 17,99€ bei kaufen ) im Microsoft Store und auf Steam veröffentlicht (Preis: 9,99 Euro). Die Erweiterung umfasst die beiden Zivilisationen Burgunder und Sizilianer (mitsamt Einheiten und Technologien) und drei Kampagnen, die komplett vertont sind.ZivilisationenKampagnenPassend zur Erweiterung steht das Update 44725 für das Hauptspiel zum Download bereit. Das Update umfasst die Neujahrsfeier (neue Icons und Mods) und aktualisiert den Schimpfwortfilter, damit dieser auf einzelne Wörte reagiert und nicht mehr den ganzen Satz inkl. "Schimpfwort" unkenntlich macht. Weitere Verbesserungen gibt es bei der allgemeinen Computerintelligenz, der Wegfindung und dem Multiplayer-Modus (Stabilität und Performance). Außerdem kommen fünf neue Karten ins Spiel: African Clearing, Amazon Tunnel, Atacama, Coastal Forest und Seize the Mountain.Letztes aktuelles Video: VideoTest