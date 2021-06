Age of Empires 2: Definitive Edition: Testlauf der kooperativen Missionen gestartet

Der öffentliche Testlauf (PUP: Public Update Preview) der kooperativen Missionen in Age of Empires 2: Definitive Edition ab 17,99€ bei kaufen ) ist auf Steam angelaufen. Zu Beginn wird man fünf historische Schlachten ausprobieren können, und zwar Tours, Hastings, Honfoglalas, Kurikara und Bapheus. Die Entwickler wollen zunächst Rückmeldungen von den Spielern sammeln und danach sollen insgesamt 33 Missionen aus sechs Kampagnen kooperativ spielbar gemacht werden (Überblick).Am Betatest kann man via Steam teilnehmen. Man klingt mit der rechten Maustaste auf die Age of Empires 2: Definitive Edition in der Bibliothek und öffnet dann das Fenster "Eigenschaften". Im neuen Fenster wählt man unter "Betas" die Version "pup_june – Public Update Preview - June" aus. Danach wird die Beta-Version runtergeladen. Auf dem gleichen Weg kann man die Beta wieder ausschalten. Im Hauptspiel findet man dann im Hauptmenü einen neuen Co-Op-Button oder man kann auch im Einzelspieler-Kampagnen-Menü eine Koop-Kampagne starten. Entwickler : "Co-Op Historical Battles and Campaigns bring a cooperative Multiplayer experience to the vivid story-driven Campaign content you’ve been playing for so many years, making it feel pretty new and different from how you’ve experienced it all up to this point. We're genuinely thrilled to see how you like it, and also use your feedback to improve what’s there before releasing all of the remaining content that’s waiting for you!"Letztes aktuelles Video: Definitive Collection Update