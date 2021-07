Age of Empires 2: Definitive Edition: Die ersten Koop-Missionen sind verfügbar

Nach dem öffentlichen Testlauf (PUP: Public Update Preview) sind die ersten kooperativen Missionen in der Age of Empires 2: Definitive Edition ab 17,99€ bei kaufen ) im regulären Spiel verfügbar - derzeit aber noch als Beta-Version. Fünf historische Schlachten wird man gemeinsam mit einer weiteren Person spielen können, und zwar Tours, Hastings, Honfoglalas, Kurikara und Bapheus. Die Anzahl der Koop-Missionen soll mit der Zeit erhöht werden. Die Entwickler wollen insgesamt 33 Missionen aus sechs Kampagnen kooperativ spielbar machen ( Überblick ).Mit dem heutigen Update werden außerdem einige Absturzursachen behoben, Balance-Anpassungen vorgenommen und das Event "Lords of the West" gestartet. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Definitive Collection Update