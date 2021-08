Age of Empires 2: Definitive Edition: Dawn of the Dukes: Zweite Erweiterung erscheint heute

Dawn of the Dukes, die zweite (neue) Erweiterung für Age of Empires 2: Definitive Edition ab 17,99€ bei kaufen ) , wird im Laufe des heutigen Tages für 9,99 Euro veröffentlicht. Das Add-on umfasst zwei zusätzliche Zivilisationen (Böhmen und Polen) sowie neue Einheiten und Technologien. Die böhmischen Spezialeinheiten sind der Hussitenwagen (Vorläufer des modernen Panzers) und die Haufnitze (verbesserte Belagerungskanone). Die polnische Spezialeinheit ist der Obuch (Infanterieeinheit, deren Kriegshammer die Rüstung gegnerischer Einheiten durchschlägt). Außerdem gibt es drei "komplett vertonte" Kampagnen - laut Steam auch mit deutscher Sprachausgabe."Algirdas und Kenstut - Das kleine Fürstentum Litauen steht angesichts der drohenden Invasion durch die gierigen Deutschritter am Rande der Katastrophe. Zersplittert und ohne kluge Führung scheinen die letzten Heiden Europas dem Untergang geweiht, doch Fürst Algirdas und sein treuer Bruder Kenstut weigern sich, sich den Marodeuren zu beugen. Können sie die Kreuzfahrer abwehren und sich dann gegen die Enkel Dschingis Khans, die furchterregenden Reiterheere der Goldenen Horde, behaupten? In dieser Kampagne spielen Sie als die Litauer.""Hedwig - Hedwig, die von ihrer Mutter weggeschickt und von dem jungen Mann, den sie liebte, gewaltsam getrennt wurde, bestieg den polnischen Thron schon als Kind. In einer Zeit des nicht enden wollenden Krieges muss sie eine Zukunft für ihr Königreich schmieden, während sie sich gegen respekteinflößende Anführer wie Jogaila und Vytautas dem Großen durchsetzen muss. Kann der vom Volk geliebte „Stern der Polen“ seine Vision eines mächtigen, vereinten Polen-Litauens verwirklichen, oder wird der unaufhörliche Strudel des Krieges beide Reiche erneut in den Ruin stürzen? In dieser Kampagne spielen Sie als die Polen.""Jan Zizka - Der einäugige Jan Zizka verbrachte seine Jugend als Söldner, der für Ehre und Geld kämpfte, doch sein Schicksal änderte sich für immer, als er die Predigten des Reformators Jan Hus in Prag hörte. Als Verfechter der hussitischen Sache und Anführer ihrer schier unbesiegbar wirkenden Armeen erschütterte Zizka die bestehenden Vorstellungen von Kriegsführung mit technologischen und taktischen Innovationen. Zementieren Sie das Vermächtnis eines der größten Generäle der Geschichte, indem Sie einfache Bauern zu hoch disziplinierten Einheiten formen und sie zum Sieg über die ritterlichen Armeen des Heiligen Römischen Kaisers führen. In dieser Kampagne spielen Sie als die Böhmen."Letztes aktuelles Video: Dawn of the Dukes Trailer