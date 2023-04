Age of Empires 2: Definitive Edition: Zeitnaher Release für DLC Return to Rome angekündigt

Age of Empires 2: Definitive Edition – Inhalt von Return to Rome

Kosten und Release von Return to Rome

Obwohl diebereits ein volles Paket ist, gibt es bald erneut Nachschub. Mitbringen die Entwickler quasi die Inhalte des ersten Serienteils in den Nachfolger.Der DLC umfasst dabei über ein Dutzend Völker, neue Kampagnen und einen neuen Spielmodus, auf den so einige Spieler schon seit langer Zeit warten. Allerdings gibt es auch Einschränkungen, denn Antike, das Szenario vom ersten, wird sich nicht mit dem Mittelalter-Setting vonvermischen.Der kostenpflichtige DLC Return to Rome bringt erst einmalin die Age of Empires 2: Definitive Edition. Dabei handelt es sich um die Fraktionen aus dem ersten Age of Empires, darunter unter anderem die Römer. Mit den Lac Viet gibt es außerdem noch ein 17. Volk, die komplett neu im Spiel sind. Laut den Entwicklern sei das eine "Anerkennung für die phänomenale Beliebtheit von Rise of Rome in Vietnam".Bei den Völkern des Return to Rome-DLCs gibt es jedoch eine Besonderheit zu beachten: Sie sind nicht gegen die bereits schon bestehenden Völker von Age of Empires 2 spielbar. Lediglich die Römer bilden hier eine Ausnahme, denn mit diesen könnt ihr auch gegen die anderen Völker antreten – außer in Matches mit Ranglisten-Funktion.Zusätzlich zu den Völkern bringt Return to Romeins Spiel. Diese drehen sich um die Sumerer, die Mazedonier und die Römer. Zu guter Letzt wird deroffiziell eingebaut. In diesem wird bis zum Bronze-Zeitalter nur mit einer Einheit gekämpft, wodurch das Rushen verhindert wird. Allerdings ist der Bau von Türmen und Mauern untersagt, wodurch es nicht zum typischen Einigeln kommt.Allzu lange warten müsst ihr auf den DLC übrigens nicht mehr. Gemäß Microsoft wird Return to Rome bereits amfür die Age of Empires 2: Definitive Editon erscheinen und zwar sowohl für den, als auch für dieBereits jetzt könnt ihr den DLC zu einem reduzierten Preis vorbestellen, sofern ihr diesen auf jeden Fall spielen wollt. Fällig werden 12,74 Euro statt der üblichen 14,99 Euro. Wer das erste Age of Empires besitzt, muss sogar nur 10,57 Euro bezahlen.Wie gut übrigens die Neuauflage von Age of Empires 2 geworden ist, verraten wir euch in unserem