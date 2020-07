Spiritfarer: Neue Schauplätze und Charaktere im Trailer; Stadia wird auch bedient

Im dritten Teaser-Trailer zeigt Thunder Lotus (Jotun, Sundered) neue Schauplätze und Charaktere aus Spiritfarer . In dem Spiel übernimmt man die Rolle des Fährmanns für die Toten und baut zugleich ein Schiff, um die Welt zu erforschen. Mithilfe von Landwirtschaft, Bergbau, Fischen, Ernten, Kochen und Handwerk segelt man über mystische Meere und kümmert sich um Geisterfreunde, um sie schließlich dem Jenseits zu übergeben. Die Mischung aus Aufbau und Crafting kann man auch kooperativ spielen.Nicolas Guérin (Creative Director): "Das Spiel ist in den letzten Monaten immer größer und abwechslungsreicher geworden und es ist großartig, endlich einige der neuen Levels und Charaktere, die das Team entwickelt hat, ins Rampenlicht zu rücken. Wir freuen uns, auch Stadia und den Epic Games Store zu unserer Liste der Startplattformen hinzuzufügen, da wir von unseren Fans viele Anfragen dazu erhalten haben".Spiritfarer wird 2020 für PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store), PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Es wird auch im Xbox Game Pass für PC und Konsole erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTeaser 3"Spiritfarer ist ein gemütliches Management-Spiel über das Sterben. Du spielst Stella, den Fährmann der Verstorbenen, ein sogenannter Spiritfarer. Baue ein Boot, um die Welt zu erkunden. Freunde dich dann mit Geistern an und kümmere dich um sie, bevor du sie schließlich ins Jenseits entlässt. Bebaue Felder, betreibe Minen, fische, ernte, koche und finde deinen Weg über mystische Meere. Schließe dich dem Abenteuer im kooperativen Modus für zwei Spieler als Daffodil die Katze an. Verbringe eine entspannte, tolle Zeit mit deinen Geisterpassagieren, erschaffe bleibende Erinnerungen und lerne schließlich, deinen geschätzten Freunden Lebewohl zu sagen."