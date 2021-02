Spiritfarer: Drei Updates werden das Spiel im Laufe des Jahres erweitern

Drei (kostenlose) Updates werden im Laufe des Jahres für Spiritfarer ab 22,49€ bei kaufen ) erscheinen. Das Frühjahrs-Update wird den Geist "Lily" (jüngere Schwester von Stella) hinzufügen, der nur in der Nacht aktiv ist. Abgesehen von einigen Koop-Verbesserungen (neues Interface, Koop-Angeln) und allgemeinen Optimierungen wird auch Stella mehr Story-Inhalte bekommen.Im Sommer geht es mit dem Beverly-Update weiter. Neben dem Geist "Beverly" und vielen Erleichterungen wird man einen Archiv-Raum auf dem Schiff bauen und neue Sachen (Acetate Sheets) sammeln können. Im Herbst werden die beiden Geister "Jackie & Daria" eingebaut, die Stella auf einer neuen Insel mit einem verwahrlosten Krankenhaus findet. Neue Boot-Gebäude, Ressourcen sowie ein neues Event sind ebenfalls geplant.Spiritfarer wurde im August 2020 veröffentlicht und war lange Zeit auf dem Kurs in Richtung Gold-Award, bis mehrere fatale Bugs das Spiel leider nahezu unbrauchbar machten. Seither haben die Entwickler aber auch mehrere Patches veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Animated Trailer What Will You Leave Behind