Blair Witch: Spielszenen-Trailer: Mit Hund "Bullet" im Black Hill Forest - 4Players.de

Screenshot - Blair Witch (PC) Screenshot - Blair Witch (PC)

Der erste Trailer mit Spielszenen aus Blair Witch ist von Bloober Team (Layers of Fear) und Lionsgate Games veröffentlicht worden. In dem Clip kann man einen Blick auf den Hund "Bullet" werfen, der den Hauptcharakter begleiten wird. Außerdem sieht man die Erkundung des Waldes (Black Hill Forest) und die Interaktion mit dem Vierbeiner, bevor dann einige übernatürliche Ereignisse passieren.In Blair Witch sucht man in der Rolle eines ehemaligen Polizisten (im Jahr 1996) nach einem vermissten Jungen. Das Spiel soll am 30. August 2019 für knapp 30 Dollar in digitaler Form für PC und Xbox One erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer