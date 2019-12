Blair Witch: PS4-Umsetzung des Horrorspiels erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 4. Dezember 2019, 10:18 Uhr:

Am 3. Dezember haben Bloober Team und Lionsgate Blair Witch auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download im PlayStation Store schlägt mit 29,99 Euro zu Buche. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten aktuell einen Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis und zahlen so nur 23,99 Euro.Auch PlayStation-4-Besitzer dürfen sich bald durch Bloober Teams dunklen Wald gruseln: Laut Gematsu.com erscheint das für PC und Xbox One erhältliche Horror-Spiel Blair Witch am 30. August als PSN-Download für Sonys Konsole (für rund 30 Dollar). Eine Disc-Fassung soll später folgen. Im Test der PC-Version resümierte Michael:"Zwar ist der dichte Wald als Schauplatz imposant in Szene gesetzt und macht die Orientierungslosigkeit greifbar, doch viel zu oft spaziere ich auf der Suche nach Hinweisen gelangweilt durch die Gegend, weil einfach nichts passiert, kaum Grusel aufkommt und mich die Spürnase meines tierischen Begleiters genauso oft im Stich lässt wie seine mangelnde Unterstützung in den redundanten Kämpfen gegen das lichtempfindliche Phantom. In diesem Zusammenhang lässt sich auch über den Sinn des Befehlssystems für den Vierbeiner diskutieren, der sich mir nicht erschließt. Ärgerlich zudem, dass mein Fortschritt von unnötigen Skript-Bugs ausgebremst wurde. Zwar gibt es gute Ansätze wie die Einbindung der Kamera, doch laufen die anspruchslosen Rätsel meist nach dem gleichen Schema ab. Nicht nur das Kamera-Feature, sondern auch die Psychospielchen verlieren leider zunehmend an Reiz und Wirkung."