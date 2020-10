Blair Witch: Oculus Quest Edition - Der Horrorwald wartet auf VR-Besucher

Screenshot - Blair Witch (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Blair Witch (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Blair Witch (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Blair Witch (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Blair Witch (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Blair Witch (OculusQuest, VirtualReality)

Am 29. Oktober 2020 haben Bloober Team und Lionsgate die mobile VR-Adaption des bereits für PC (zum Test ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienenen Horrorspiels Blair Witch ab 17,14€ bei kaufen ) für Oculus Quest veröffentlicht. Der Download via Oculus Store kostet 29,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Blair Witch: Oculus Edition ist ein psychologisches Horrorspiel, das auf dem Film 'Blair Witch' basiert. Ellis, ein ehemaliger Polizist mit einer sorgenschweren Vergangenheit, ist im Black Hill Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland, auf der Suche nach einem verschollenen Jungen.Was als gewöhnliche Ermittlung beginnt, konfrontiert dich schon bald mit deinen tiefsten Ängsten und einer ominösen Macht, bekannt als die Hexe von Blair. An deiner Seite ist Bullet, dein K-9-Partner. Er hält für dich in diesen furchterregenden Wäldern nach allem Ausschau. Das Spiel wurde für Oculus Quest überarbeitet und bietet eine einzigartige und umfassende VR-Erfahrung für Horror-Fans. Die Umgebungen lassen mehr Interaktionen zu, darunter Bullet-Mechaniken - zum Beispiel Gesten-Befehle, Streicheln mit der Hand und Apportieren - sowie zusätzliche Begegnungen mit Kreaturen. Der Black Wood Forest ist so unheimlich wie nie zuvor. Diese verfluchten Wälder werden deine tiefsten Ängste erwecken."