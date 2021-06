Twelve Minutes: Die Zeitschleife öffnet sich im August

TWELVE MINUTES from @facaelectrica is coming to Xbox and PC on August 19. An interactive thriller about a man trapped in a time loop. Featuring James McAvoy, Daisy Ridley, and Willem Dafoe. Add it to your Steam wishlist now: https://t.co/MAiI0N5HpM pic.twitter.com/jT5Heablqa



— Annapurna Interactive (@A_i) June 13, 2021

Der Zeitschleifen-Thriller Twelve Minutes mit James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe (zur Vorschau ) wird am 19. August 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X|S sowie im Xbox Game Pass erscheinen, wie Luis Antonio und Annapurna Interactive im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase bekannt gaben Auf Steam kann man den folgendermaßen beschriebenen Titel bereits auf die Wunschliste setzen: "TWELVE MINUTES ist ein interaktives Top-Down-Thriller- / Point-and-Click-Abenteuer in Echtzeit mit einer zugänglichen Click-and-Drag-Benutzeroberfläche.Was ein romantischer Abend mit deiner Frau sein sollte, wird zum Alptraum, als ein Polizist in dein Haus stürzt, deine Frau des Mordes beschuldigt und dich zu Tode schlägt ... Nur um dich unverzüglich genau an den Punkt zurückzuversetzen, an dem du die Haustür geöffnet hast ... gefangen in einer ZWÖLF-MINUTEN-Zeitschleife, dazu verdammt, den gleichen Terror immer und immer wieder zu erleben ... Es sei denn, du findest einen Weg, das Wissen darüber, was kommt, zu nutzen, um das Resultat zu ändern und die Schleife zu durchbrechen.TWELVE MINUTES ist eine interaktive Erzählung, die die traumähnliche Spannung von SHINING mit der Klaustrophobie von DAS FENSTER ZUM HOF und der fragmentierten Struktur von MEMENTO verbindet."Letztes aktuelles Video: Cast Reveal Trailer