Twelve Minutes: Trailer zur Einstimmung auf den Zeitschleifen-Thriller

Entwickler Luis Antonio und Publisher Annapurna Interactive wollen mit dem folgenden Trailer auf den Verkaufsstart von Twelve Minutes einstimmen. Der Zeitschleifen-Thriller wird am 19. August 2021 für PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One und Xbox Series X|S sowie im Xbox Game Pass (PC, Konsole, Cloud) erscheinen.Twelve Minutes ist ein interaktiver Thriller, der in Echtzeit aus einer Top-Down-Perspektive gespielt wird ( zur Vorschau ). Die Stimmen von James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe werden zu hören sein. Neben der englischen Sprachausgabe gibt es u.a. deutsche Untertitel."Der erhoffte romantische Abend mit deiner Frau wird schnell zu einem Albtraum, als ein Kriminalpolizist in dein Haus einbricht, deine Frau des Mordes beschuldigt und dich zu Tode prügelt ... Doch plötzlich stehst du wieder vor der Tür - gefangen in einer zwölfminütigen Zeitschleife und verdammt dazu, denselben Terror immer wieder zu durchleben ... Es sei denn, du machst dir dein Wissen über die bevorstehenden Ereignisse zunutze, um den Ausgang zu verändern und die Schleife zu brechen."Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer