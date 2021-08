Twelve Minutes: Der klaustrophobische Nervenkitzel hat begonnen

Am 19. August 2021 haben Luis Antonio und Annapurna Interactive den Zeitschleifen-Thriller Twelve Minutes für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Download des interaktiven Krimis mit den Stimmen von James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe (zur Vorschau ) via Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, kostet 20,99 Euro. Im Microsoft Store werden 24,99 Euro für den auch im Xbox Game Pass (Ultimate) enthaltenen und folgedermaßen beschriebenen Titel fällig: "TWELVE MINUTES ist ein interaktiver Thriller mit einem leicht zu nutzenden Interface zum Klicken und Ziehen, der in Echtzeit aus einer Top-Down-Perspektive gespielt wird. Mit den Stimmen von James McAvoy, Daisy Ridley und Willem Dafoe.Der erhoffte romantische Abend mit deiner Frau wird schnell zu einem Albtraum, als ein Kriminalpolizist in dein Haus einbricht, deine Frau des Mordes beschuldigt und dich zu Tode prügelt… Doch plötzlich stehst du wieder vor der Tür - gefangen in einer ZWÖLFMINÜTIGEN Zeitschleife und verdammt dazu, denselben Terror immer wieder zu durchleben… Es sei denn, du machst dir dein Wissen über die bevorstehenden Ereignisse zunutze, um den Ausgang zu verändern und die Schleife zu brechen. TWELVE MINUTES mischt die traumartige Spannung von SHINING mit der Klaustrophobie von DAS FENSTER ZUM HOF und der zersplitterten Struktur von MEMENTO."Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer