Crossfire X: Blick hinter die Kulissen des beliebten Shooters aus Südkorea - 4Players.de

Auf Microsofts X019-Pressekonferenz wurde der in Asien sehr beliebte Shooter Crossfire X von Smilegate Entertainment für die Xbox One näher vorgestellt. Bereits 2009 erschien Crossfire für den PC. Der neue Ableger soll 2020 erscheinen. Nachdem ein früher CGI-Trailer auf Spielszenen verzichtete, gibt es diesmal einen rhythmisch abgemischten Blick auf einige Karten sowie einen PR-Blick hinter die Kulissen bei Smilegate, Remedy und beim globalen Publisher aus den USA.Wer aufs Drumherum verzichten kann, kriegt hier nur die Spielszenen in einem Teaser-Trailer: