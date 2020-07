CrossfireX: Erster Blick auf die Kampagne im Trailer

Bei der Xbox Games Showcase konnte man einen ersten Blick auf die Kampagne von CrossfireX werfen. Der Story-Feldzug entsteht bei Remedy Entertainment in Zusammenarbeit mit Smilegate Entertainment.Microsoft: "[Der Trailer] lässt Dich unter anderem einen kurzen Blick auf die Schlüsselfiguren in Operation Ghost werfen, deren Geschichte aus der Perspektive der Black List erzählt wird. Sie sind eine der beiden verfeindeten Söldnerfraktionen, auf die Du sowohl in der Kampagne als auch im Mehrspieler-Modus triffst. Operation Ghost spielt an Schauplätzen auf der ganzen Welt, von Asien bis Südamerika. Während der Mission lernst Du verschiedene Charaktere kennen, die sich genau wie Du mitten im Konflikt zwischen den Black List Söldnern und den Global Risk Söldnern befinden."Die CrossfireX-Kampagne wird zur Veröffentlichung mit einem Premium Battle Pass erhältlich sein - zusätzlich zu vielen Modi im (kostenlosen) Mehrspieler-Modus.Letztes aktuelles Video: Official Campaign Reveal Trailer