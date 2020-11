CrossfireX: Verschiebung auf 2021 verkündet

Der Shooter CrossfireX erscheint erst 2021. Das hat Smilegate in einem Beitrag auf der offiziellen Webseite eingeräumt, mit dem man ein Update zum aktuellen Entwicklungsstand geben will. Dort wird die Corona-Pandemie als Grund für die Verschiebung angegeben.Ursprünglich war der Release noch im vierten Quartal 2020 und damit im "Launch-Fenster" der Xbox Series X/S geplant. Einen neuen Termin nennt das Studio mit Sitz in Seoul noch nicht.Auf dem PC darf man sich bereits seit mehr als zehn Jahren Gefechte in Crossfire liefern. Mit mehr als 650 Millionen registrierter Nutzer zählt es zu den beliebtesten Spielen auf der Plattform. Für die Konsolen-Umsetzung hat man Remedy Entertainment ("Alan Wake", "Quantum Break") als Partner gewonnen. Das Studio aus Finnland soll eine Einzelspieler-Kampagne für CrossfireX entwerfen.Im Fokus stehen allerdings die teambasierten Mehrspieler-Gefechte der Organisationen "Black List" und "Global Risk". Ein Battle-Royale-Modus ist ebenfalls geplant.Letztes aktuelles Video: Official Campaign Reveal Trailer