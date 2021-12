CrossfireX: Der Multiplayer-Shooter startet im Februar 2022, neues Video präsentiert die Einzelspieler-Kampagne von Remedy

Bei CrossfireX handelt es sich um die für Xbox One sowie Xbox Series X|S angepasste Version des in Asien schon seit Jahren erfolgreichen kostenlos spielbaren Crossfire, das sich am ehesten mit Counter-Strike vergleichen lässt.Doch auf der Konsole hat der Titel mehr zu bieten als "nur" die spannenden Mehrspieler-Duelle, für die wie beim PC-Original Smilegate verantwortlich zeichnet. Hier gibt es auch noch eine Einzelspieler-Kampagne, für die niemand Geringeres als Remedy (Control, Alan Wake) engagiert werden könnte.Der neue Trailer verrät nicht nur den Release-Termin, sondern zeigt auch, wie die Action-Spezialisten einen Militär-Shooter interprieren. Bei den natürlich effektgeladenen Gefechtsszenen werden zwangsläufig Erinnerungen an die Call-of-Duty-Serie sowie Crysis geweckt.CrossfireX erscheint am 10. Februar 2022 auf Xbox One sowie Xbox Series X|S.Letztes aktuelles Video: Launch Date Reveal