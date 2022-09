Xbox One Elite Controller Series 2: Günstigere Core-Version angekündigt

Xbox Elite Controller Series 2: Preiswerteres Core-Modell verzichtet auf Zubehör

Komponenten-Komplettpaket für Komfortliebhaber und Vorbestellung

Microsoft hat mit dem Xbox Elite Controller Series 2 Core-Modell eine günstigere Version seines Pro-Controllers angekündigt. Diese ist etwas abgespeckter und kann vorbestellt werden.Mit dem Announcement bestätigt der Hersteller die Gerüchte, dass schon bald eine alternative Variante des Pro Controllers erscheinen könnte. Denn vor gerade einmal rund vier Wochen tauchte plötzlich Bildmaterial im Internet auf, das eine weiße Version des Xbox Elite Controllers der zweiten Serie zeigte Natürlich müssen wir für die gut 50 Euro, die wir mit dem Core-Modell gegenüber der Standard-Version des Xbox Elite Controllers Series 2 sparen, ein paar Abstriche machen. So verzichtet die weiße Version auf etwas Zubehör. An altbewährten Features und Möglichkeiten den Controller individuell anzupassen, mangelt es allerdings nicht.Beispielsweise dürfen wir die Spannung der Controllsticks nach unseren Wünschen verändern. Über die Xbox-App ist es uns darüber hinaus möglich, die Tastenbelegung des Pro Controllers nach persönlichen Präferenzen umzugestalten. Und die spezielle Beschichtung sorgt für den nötigen Grip in schwitzigen Spielsessions, die dank 40 Stunden Akkulaufzeit nicht so schnell unterbrochen werden müssen.Zu den erweiternden Elementen, die bei dem weißen Xbox Elite Controller Series 2 Core-Modell wegfallen, gehören beispielsweise die zusätzlichen Thumbsticks in verschiedenen Größen. Auch das alternative D-pad und das Paddle-Set sind nicht im Preis enthalten. Lediglich das USB-C-Kabel sowie das sogenannte Thumbstick-Adjustment-Tool, mit welchem wir den Controllstick optimal einstellen können, bleibt im Vergleich zur schwarzen Standardvariation erhalten.Wer sich jetzt denkt, ihm könne mit der etwas minimalistisch gehaltenen Ausführung des Xbox Elite Controllers Series 2 etwas fehlen, der braucht sich nicht sorgen. Auch das weiße Core-Modell kommt mit genügend Zubehör, wenn ihr euch für das sogenannte Complete Component Pack entscheiden solltet. Dieses kostet rund 60 Euro mehr, bietet dafür aber sämtliche zuvor aufgezählte Ergänzungen sowie eine praktische Tragetasche.Vorbestellen können wir die Xbox Elite Controller Series 2 Core-Version mittlerweile auch. Geeignete Anlaufstellen sind, neben dem offiziellen Microsoft Store, auch die herkömmlichen Händler wie Amazon, Media Markt und Co. Sein Release feiert der neue Pro Controller schon am 21. September, also in rund zwei Wochen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer