Xbox One Elite Controller Series 2: Zwei neue Farben ab heute vorbestellbar

Xbox Elite Controller: Core-Version kommt in rot und blau

DenSeries 2 gibt es jetzt in zwei zusätzlichen Farben -und- in der Core-Version. Damit bringt Microsoft etwas Abwechslung in die monochrome Controller-Landschaft.Bislang war der Elite Controller nämlich lediglich in schwarz und in weiß erhältlich, während es die Standardausführung bereits in diversen Farben zu erstehen gab. Bei letzterer müsst ihr allerdings auf ein paar Features verzichten, die die Elite-Variante bietet.Bei dem Xbox Elite Controller Series 2 handelt es sich ursprünglich um den "Pro-Controller" zu Microsofts populärer Spielekonsole. Er bietet zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr die Analogsticks nach Belieben lockern und festziehen, die Tastenbelegung verändern und verschiedene Benutzerprofile anlegen.macht Microsoft beim Zubehör zwar ein paar Abstriche, dafür aber auch beim Preis.Die starke Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden bleibt allerdings auch der Core-Variante erhalten, ebenso wie die rundum gummierten Griffe und die Verbindung über ein USB-C-Kabel. Auf das Zusatz-Set bestehend aus vier Paddles, mehreren Ministicks und einem zweiten Standard-Steuerkreuz sowie der Transporttasche müsst ihr jedoch verzichten. Wer sich nicht davon trennen will, muss für den Elite Wireless Controller der zweiten Serie noch einmal etwas tiefer in die Tasche greifen:Die rote und blaue Ausführung des Core-Modells könnt ihr übrigens ab sofort bei Microsoft selbst, aber auch bei ausgewählten Händlern wie Amazon und Co., vorbestellen. Ab dem 11. April soll sie dann auch in den regulären Handel kommen, zu einem Preis von 139,99 Euro. Und zuletzt hieß es, dassDie mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer