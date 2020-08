GhostWire: Tokyo: Geisterjagd-Pause und Hunde streicheln

Im Rahmen der "QuakeCon at Home" hat sich auch Shinji Mikami zu Wort gemeldet und zunächst für die Reaktionen auf die Enthüllung von Ghostwire: Tokyo auf dem PlayStation-Event im Juni bedankt. Zugleich bestätigte er, anhand von kurzen Spielszenen, dass man sich in dem Spiel von der Geisterjagd eine Pause gönnen und alle Hunde streicheln könnte.Das Spiel von Tango Gameworks (The Evil Within, The Evil Within 2) wird 2021 Konsolen-exklusiv auf PlayStation 5 und auf PC erscheinen."Nachdem Teile der Tokyoter Bevölkerung auf mysteriöse Weise verschwunden sind, liegt es an euch, das Rätsel dahinter zu lösen und die Metropole aus den Klauen eines unbekannten Unheils zu befreien. Ausgerüstet mit geheimnisvollen Kräften stellt ihr euch dem Okkulten, enträtselt Verschwörungstheorien und erlebt moderne Legenden wie nie zuvor. Fürchtet nicht das Unbekannte. Lehrt es das Fürchten."