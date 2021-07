GhostWire: Tokyo: Auf Anfang 2022 verschoben

Die Veröffentlichung von GhostWire: Tokyo ist auf Anfang 2022 verschoben worden. Das Spiel von Tango Gameworks ( The Evil Within The Evil Within 2 ) wird zunächst Konsolen-exklusiv auf PlayStation 5 und PC erscheinen. Via Twitter schreiben die Entwickler, dass die Gesundheit der Mitarbeiter sehr wichtig sei und sie deswegen den Releasetermin verschieben würden. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll außerdem dafür sorgen, dass die Welt von GhostWire: Tokyo besser der ursprünglichen Vision entsprechen soll."Nachdem Teile der Tokioter Bevölkerung auf mysteriöse Weise verschwunden sind, liegt es an euch, das Rätsel dahinter zu lösen und die Metropole aus den Klauen eines unbekannten Unheils zu befreien. Ausgerüstet mit geheimnisvollen Kräften stellt ihr euch dem Okkulten, enträtselt Verschwörungstheorien und erlebt moderne Legenden wie nie zuvor. Fürchtet nicht das Unbekannte. Lehrt es das Fürchten."Letztes aktuelles Video: QuakeCon at Home | Pet all the dogs