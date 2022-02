GhostWire: Tokyo: Releasetermin und Gameplay-Präsentation angekündigt

Publisher Bethesda und das Team von Tango Gameworks haben den Release für GhostWire: Tokyo bekannt gegeben. Nachdem das Action-Adventure mit Horror-Elementen im letzten Jahr verschoben werden musste, soll der neue Titel der Macher von The Evil Within nun am 25. März 2022 erscheinen.Offiziell ist dieser Termin bislang nur für PlayStation 5 bestätigt. Jedoch dürfte das Spiel ab diesem Tag auch für den PC zur Verfügung stehen. Noch vor der Bethesda-Übernahme durch Microsoft hat Sony die Exklusiv-Deals für Deathloop und GhostWire: Tokyo abgeschlossen, weshalb die Titel erst später für Xbox Series X|S erhältlich sein werden - wenn überhaupt.Noch heute möchten die Entwickler außerdem einen weiteren Blick auf GhostWire: Tokyo gewähren. Im Rahmen eines Livestreams bei YouTube und Twitch dürfen sich Spieler auf neues Gameplay-Material zum Projekt freuen. Die Übertragung beginnt um 23 Uhr. GhostWire: Tokyo wird auch als Deluxe Edition mit einigen Extras erscheinen. Darunter befinden sich drei Tage Vorab-Zugang zum Spiel sowie mehrere kosmetische DLCs.