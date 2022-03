Ghostwire: Tokyo: Prequel als Visual Novel für PS5 und PS4 kostenlos im PlayStation Store

Vor dem Release von Ghostwire Tokyo am 25. März 2022 haben Fans schon jetzt die Gelegenheit, etwas tiefer in die Welt des Titels einzutauchen: Wie auf dem PlayStation Blog gemeldet wird, kann ab sofort eine Visual Novel zum Spiel kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden. Es handelt sich um eine Prequel-Geschichte namens, bei der ihr in die Rolle von Detektiv KK schlüpfen werdet. Ihr untersucht die mysteriösen Phänomene, die sich in Tokyo abspielen - knapp sechs Monate, bevor sich übernatürliche Wesen die Kontrolle über die Stadt an sich nehmen.Die Macher versprechen außerdem einen Wiederspielwert für das "Prelude-Prequel". Mit jedem Spieldurchgang sollen sich immer wieder neue Dinge entdecken lassen. Hierfür muss die Beziehung zum Team von KK verbessert werden, um an diese Infos zu kommen. Während die Vorgeschichte noch für PlayStation 5 und PlayStation 4 zur Verfügung steht, erscheint GhostWire: Tokyo ( ab 53,99€ bei vorbestellen ) in wenigen Wochen konsolen-exklusiv für die PS5 sowie den PC.