Deathloop: PS5-Konsolenexklusivität für ein Jahr

Der Zeitraum, in dem die Konsolen-Version des Zeitschleifen-Shooters Deathloop exklusiv auf der PlayStation 5 erhältlich ist, wird ein Jahr betragen. Das schreibt Gaming Bolt und bezieht sich dabei auf eine Fußnote von Bethesda auf der offiziellen Webseite im Rahmen eines Blog-Beitrags . Dort heißt es im englischen Original:"Console exclusivity is for a limited time. Not available on other consoles until one year after release date."Bei der deutschen Version des Textes lautet die Angabe dagegen lediglich "Die Konsolenexklusivität ist zeitlich begrenzt."Deathloop hätte ursprünglich ein Start-Titel für die neue Sony-Konsole werden können, erscheint nach einer Verschiebung aber jetzt erst im zweiten Quartal 2021 - und das neben der PS5 auch für den PC.Letztes aktuelles Video: Official Gameplay Trailer 2 Two Birds One Stone