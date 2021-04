Deathloop: Zeitschleifen-Shooter der Dishonored-Macher auf September 2021 verschoben

Die Veröffentlichung von Deathloop ab 50,99€ bei vorbestellen ) ist vom 21. Mai 2021 auf den 14. September 2021 verschoben worden. Die Entwickler bräuchten noch mehr Zeit, um die angestrebte Qualität umsetzen zu können, heißt es in einem Statement.Der Zeitschleifen-Shooter der Dishonored-Macher wird auf PlayStation 5 und PC (Bethesda.net-Launcher und Steam) erscheinen. Die Konsolenexklusivität gilt für ein Jahr. Auch die Übernahme von Bethesda durch Microsoft ändert an der zeitbegrenzten Exklusivität nichts, die dieser Deal mit Sony vorher ausgehandelt wurde.In Deathloop geht es um den ewigen Kampf zwischen zwei Assassinen. Bethesda : "Colt ist auf Blackreef in einer Zeitschleife, einem Loop, gefangen und so gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um zu entkommen, bleibt ihm also nur eins: diesen verdammten Loop zu brechen. Ausgestattet mit einem Arsenal aus außergewöhnlichen Kräften und mächtigen Waffen muss er dafür binnen 24 Stunden acht Ziele aus dem Verkehr ziehen, bevor um Mitternacht der Loop und damit der Tag wieder von vorne beginnt. Doch das ist keine leichte Aufgabe, denn die Ziele sind über die gesamte Insel verstreut. Zu allem Überfluss sitzt ihm dabei noch seine Widersacherin Julianna im Nacken, die den Loop mit allen Mitteln schützen wird. Wer Lust hat, in die Rolle der Widersacherin zu schlüpfen, kann als Julianna in die Kampagne eines anderen Spielers eingreifen. Lernt von jedem Kreislauf - probiert neue Wege, sammelt Informationen und eignet euch neue Waffen und Fähigkeiten an, um diesen Loop zu brechen."