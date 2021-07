Deathloop: Video zeigt ausführliche Spielszenen aus dem Zeitschleifen-Shooter

Im Rahmen von Sonys aktueller State-of-Play-Ausgabe haben Bethesda Softworks und die Arkane Studios ausführliche Einblicke in die Spielmechanik des Zeitschleifen-Shooters Deathloop ab 50,99€ bei vorbestellen ) (zur Vorschau ) gegeben, der am 14. September 2021 exklusiv für PlayStation 5 und PC erscheinen soll:Auf dem PlayStation Blog erläutert Anne Lewis von Bethesda Softworks: "Schleicht heimlich über Dächer oder stürmt in einem Kugelhagel durch die Straßen von Blackreef. Findet einen geheimen Eingang oder platzt durch die Vordertür ins Haus. Es gibt viele Wege, eure Ziele in Deathloop zu erreichen. Unsere Zielperson in diesem längeren Blick ins Spiel ist der Visionär Aleksis „The Wolf“ Dorsey. Seht in diesem tieferen Einblick in Deathloop zu, wie Colt seine gut bewachte, nächtliche Party infiltriert und ihn ausschaltet – kommentiert von Dinga Bakaba, Game Director bei Arkane Lyon."Letztes aktuelles Video: Vorschau