Deathloop: Der optionale Multiplayer-Modus im Überblick: Julianna vs. Colt

Bei der diesjährigen QuakeCon haben die Arkane Studios (Lyon) den optionalen Multiplayer-Modus von Deathloop ab 50,99€ bei vorbestellen ) näher vorgestellt. Sie erklärten u.a., wie es abläuft, wenn man sich als Julianna ins Spiel stürzt, um den von einem anderen Spieler gesteuerten Colt zu jagen. Außerdem geben sie einen Einblick in die vielen (kreativen) Möglichkeiten, den Zeitschleifen-Shooter der Marke "Dishonored With Guns" zu spielen. Bethesda : "Sind Sie lieber Protagonist oder Antagonist? Sie erleben die Kampagne als Colt, der auf Blackreef acht Ziele ausschalten muss, um den Loop zu brechen und damit seine Freiheit zu erlangen. Allerdings sitzt Ihnen währenddessen Julianna im Nacken. Andere Spieler haben die Möglichkeit, in die Rolle dieser Widersacherin zu schlüpfen, um in Ihr Spiel einzudringen und Sie davon abzuhalten, Ihrem Ziel näher zu kommen. Dieses Multiplayer-Erlebnis ist natürlich komplett optional. Im Singleplayer kann Julianna ohne Probleme wie gewohnt von der KI gesteuert werden."Deathloop erscheint am 14. September 2021 für PC (Steam) und PlayStation 5 (Konsolenexklusivität für ein Jahr). Die PC-Fassung setzt auf Denuvo Anti-tamper (Kopierschutz) und benötigt einen Drittanbieteraccount bei Bethesda.net (unterstützt Verknüpfung mit Steam-Account).Letztes aktuelles Video: Offizieller GamplayWalkthrough