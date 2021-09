Deathloop: Launch-Trailer: Countdown bis zur Freiheit

Bethesda und die Arkane Studios haben den Launch-Trailer "Countdown bis zur Freiheit" zur Einstimmung auf den Verkaufsstart von Deathloop ab 50,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Der Clip wird untermalt von 'Pitch Black' von Sencit feat. Lady Blackbird.Das Spiel kann ab dem 14. September um 00:01 Uhr auf PlayStation 5 gespielt werden. Die PC-Version (Steam und Bethesda.net) wird man ab 02:01 Uhr in Europa starten können. Unser Test befindet sich in Arbeit."Diese ganze Insel hat 'nen Sprung in der Platte. Die ganze Zeit spielt ihr nur 'einen erfüllenden Tag'. Willkommen auf der Insel Blackreef, wo der Spaß nie endet und jeder Tag voller Ausschweifungen und Chaos ist ... außer ihr steckt in der Haut von Colt, der gefangen in einer Zeitschleife von jedem auf dieser Insel gejagt wird. 24 Stunden. 8 Ziele. 1 rivalisierende Assassinin, die Jagd auf euch macht, während ihr versucht, den Timeloop mit allen Mitteln zu brechen."Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer Countdown bis zur Freiheit