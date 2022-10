Deathloop: Ist in Wahrheit Teil des Dishonored-Universum

Deathloop spielt in der Zukunft von Dishonored

Viele Hinweise - aber nicht immer direkt

Auf den ersten Blick wirken Dishonored und Deathloop recht unterschiedlich: Klar, ein paar Fähigkeiten und die Ego-Perspektive teilen sich die beiden Spiele von Arkane. Darüber hinaus sind die beiden Spiele dennoch recht unterschiedlich.Während Dishonored beispielsweise im 19. Jahrhundert spielt, seid ihr in Deathloop in den 1960er-Jahren unterwegs. Das macht sich optisch und spielerisch bemerkbar, etwa vor allem bei der Waffenauswahl. Trotzdem sind beide Spiele miteinander verbunden, wie Creative Director Dinga Bakaba von Arkane Lyon im offiziellen Xbox-Podcast jetzt bestätigte Spekulationen darüber, dass Deathloop und Dishonored im selben Universum spielen, mutmaßten Spieler schon seit dem Release des Actionspiels. Immer wieder sind einzelne Fans der Arkane-Spiele über Andeutungen gestolpert, die diesen Schluss nahelegten. Vor allem das Ende war für viele ein mehr als eindeutiger Hinweis.Offiziell bestätigt haben die Entwickler diese Theorie bisher nicht - und das aus guten Grund. Laut Bakaba habe man bewusst so lange gewartet, damit die Community all die Hinweise und subtilen Andeutungen findet, die das Team versteckte. Er habe es selbst sehr genossen, wie die Spieler nach und nach die einzelnen Puzzleteile zusammensetzen, um anschließend darüber zu spekulieren."Ja, wir haben uns vorgestellt, dass Deathloop in der Zukunft spielt, nach Der Tod des Outsiders ", so Bakaba bestätigend. Nach Außen hin wollte man das aber nicht unbedingt zu Beginn kommunizieren, denn Deathloop sollte erst einmal für sich stehen. Intern habe man aber schon länger darüber nachgedacht, wie eine Zukunft des eigens erdachten Universums nach dem letztem Dishonored-Spiel aussehen könne.Schlussendlich sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass Deathloop so eine Zukunft sein könnte. Aus diesem Grund findet man im Laufe des Spiels immer wieder Hinweise darauf, die mal mehr und mal weniger offensichtlich sind.Sein liebstes Geheimnis, so Bakaba, sei auf einer bestimmten Schrotflinte zu finden. Dort sei ein kleines Logo versteckt, welches bis vor kurzem kaum sichtbar war. Nach einem Update gibt es nun jedoch Animationen, bei denen der Charakter mit der Waffe spielt und alle Seiten sichtbar werden. Dadurch ist nun das Logo klar erkennbar: Es ist der Dunwall Tower aus Dishonored."Wir haben versucht, alles als eine Weiterentwicklung zu sehen, aber jedes Mal wenn, wenn die Vergangenheit erwähnt wurde, waren wir entweder vage genug oder haben die Namen auf eine, ich würde sagen, natürliche Weise verschleiert", äußert sich Bakaba abschließend.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer Countdown bis zur Freiheit