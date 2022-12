Deathloop: Synchronsprecher nährt Spekulationen um Nachfolger oder Erweiterung

Deathloop: Sequel oder Stand-Alone-Erweiterung?

Die Zukunft von Arkane

Für Fans von Arkanes Zeitschleifen-Shooter Deathloop könnte es in Zukunft Nachschub geben. Möglicherweise arbeitet das Studio bereits an einem Nachfolger oder einer Erweiterung.Dies geht zumindest aus den Kommentaren der Synchronsprecher Jason Kelley und Ozioma Akagha, die im Spiel Colt Vahn und Julianna ihre Stimme leihen, in einem Interview mit Streamily hervor. Dort merkt Kelley an, dass er und Akagha weiterhin bei Arkane unter Vertrag stehen – und zwar unter dem Codenamen von Deathloop.Weiter ins Detail geht er natürlich nicht, denn schon kurz nach seinem Kommentar fällt ihm auf, dass er das eigentlich nicht hätte sagen dürfen. Akagha beruhigt ihn mit den Worten, dass sie "nichts gehört habe". Die Tonlage der beiden verrät jedoch, dass sich an dieser Stelle zumindest Kelley ein Stück weit verplappert hat.Überraschend dürfte es jedoch nicht sein, dass Arkane offenbar noch nicht mit Deathloop gänzlich abgeschlossen hat. Immerhin war der Shooter ziemlich erfolgreich und wusste sowohl bei uns im ausführlichen Test , als auch in der internationalen Fachpresse zu überzeugen. Dennoch gab und gibt es auch nach dem letzten großen Update noch Luft nach oben.Ob sich jedoch tatsächlich ein Nachfolger zu Deathloop in Arbeit befindet, bleibt abzuwarten. Vorstellbar wäre bei Arkane auch eine Stand-Alone-Erweiterung, wie es einst bei Dishonored 2 der Fall gewesen ist. Mit Dishonored: Der Tod des Outsiders erzählten die Entwickler die Geschichte des Stealth-Spiels weiter, ohne dabei den Umfang einer vollwertigen Fortsetzung erfüllen zu müssen.Offiziell haben sich die Arkane Studios bislang noch nicht zu einer möglichen Fortsetzung oder Erweiterung von Deathloop geäußert. Derzeit liegt der Fokus des Studios sowieso auf einem anderen Spiel: Redfall Der Open-World-Shooter mit Koop-Komponente und Vampiren soll nach einer Verschiebung in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen – und sogar noch vor Starfield . Beide Projekte haben bislang aber noch keinen genauen Releasetermin.Wie es danach für Arkane weitergeht, steht derzeit in den Sternen. Möglicherweise könnte es aber zurück auf Insel Blackreef gehen, dem Schauplatz von Deathloop.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer Countdown bis zur Freiheit