Fall Guys - Ultimate Knockout: Dokumentation wirft einen Blick auf die Stolpersteine bei der Entwicklung

Devolver Digital und Mediatonic haben ein erstes Behind-the-Scenes-Video zu Fall Guys - Ultimate Knockout veröffentlicht, das hinter die Kulissen der Entwicklung des Partyspiels blicken lässt, das im Sommer 2020 für PC und PlayStation 4 erscheinen soll:Letztes aktuelles Video: Behind the Stumbles Part I - What is Fall GuysAußerdem hat man den " Make a Fall Guy "-Wettbewerb ins Leben gerufen, der dazu aufruft, eigene Fall Guys zu designen. Die besten Einsendungen sollen anschließend in den sozialen Netzwerken präsentiert werden. Zudem wird jeden Monat ein Entwurf dauerhaft seinen Weg ins Spiel finden.