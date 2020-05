Fall Guys - Ultimate Knockout: Extrem bunter Massen-Ausscheidungskampf steht vor der Beta

Mediatonic und Devolver Digital laden weltweit Spieler dazu ein, sich auf der offiziellen Website von Fall Guys - Ultimate Knockout für eine bevorstehende Serie von Betatests anzumelden. Ziel des turbulenten Online-Party-Spiels für bis zu 100 Teilnehmer (in der Beta sind es "nur" 60) ist es, bizarre Hindernisse zu bewältigen und sowohl kompetitive als auch kooperative Herausforderungen zu bestehen, bis am Ende nur noch ein Teilnehmer übrig ist.Das Spiel ist für PC und PS4 in Arbeit. Auf welcher Plattform davon (oder auf beiden?) die Beta läuft, wird bei der Anmeldung seltsamerweise noch nicht erwähnt."Die öffentliche Beta ist die erste Gelegenheit für ungeschickte Teilnehmer auf der ganzen Welt, vor der Veröffentlichung des Spiels Familie, Freunde und geliebte Haustiere im Kampf um die begehrte Krone der Fall Guys herauszufordern und um Horden von Teilnehmern in einem wahnsinnigen Wettlauf Runde für Runde durch das eskalierende Chaos online zusammenzubringen – bis nur noch ein Sieger übrig bleibt!Beta-Teilnehmer von Fall Guys: Ultimative Knockout können ihre Techniken in einer Reihe von zufälligen Runden mit bis zu 60 Spielern verfeinern, darunter Door Dash, Tip Toe, Hex-A-Gone, Tail Tag, Hit Parade, Egg Hunt und Fall Mountain – alles in Erwartung der Veröffentlichung des Spiels für PC und PlayStation 4 im Sommer 2020.- Massiver Online-Wahnsinn: Taucht in eine Reihe von unfassbaren Herausforderungen und wilden Hindernisparcours mit massenhaft anderen Teilnehmern ein - alle in der Hoffnung, den Cut zu schaffen und in die nächste Runde des Chaos vorzustoßen.- Konkurrierend und kooperativ: Wechselt zwischen wetteiferndem Konkurrenzkampf und kooperativen Herausforderungen, bei denen das unterlegene Team komplett rausfliegt.- Körperlich komisch: Seht mit großem Vergnügen zu, wie sich die Konkurrenten verbiegen, abprallen und sich so ihren Weg zu urkomischen, physisch bedingten Misserfolgen bahnen!- Entzückend anpassbar: Versagt stilvoll, dank einer verrückten Auswahl an Accessoires – von modischer Ananas-Couture bis hin zu den neuesten Hasenmützen – mit denen ihr euren Look in Fall Guys individuell gestalten könnt.Mehr zum Spiel gibt es auf Fallguys.com , bei Discord - oder man folgt @FallGuysGame auf Twitter für regelmäßige Updates und bereitet sich damit perfekt auf das unvermeidliche Scheitern vor der Augen der ganzen Welt vor!"Letztes aktuelles Video: Behind the Stumbles Part I - What is Fall Guys