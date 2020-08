Fall Guys: Ultimate Knockout: Hinter den Kulissen: Inspirationen, Spielshows und Ragdoll

Gewaltiges Online-Durcheinander: Tauche in eine Reihe lächerlicher Herausforderungen und wüster Hindernis-Parcours mit Massen von Mitbewerbern, von denen jeder die nächste Runde erreichen will.

Wettbewerb & Kooperation: Wechsle zwischen wüsten Wettbewerben und kooperativen Herausforderungen, bei denen das Verliererteam ausscheidet!

Lächerlich & wüst: Sieh begeistert zu, wie deine Mitbewerber auf dem Weg zu ihrer nächsten Niederlage prallen, schlagen und sich biegen!

Herrlich & anpassbar: Wenn du schon verlierst, dann mit Stil! In Fall Guys findest du alles von der neuesten Ananas-Couture bis hin zu schicken Bunny-Hüten."



Kurz vor der Veröffentlichung von Fall Guys: Ultimate Knockout am 4. August für PC und PS4 haben Entwickler und Publisher ein (eher ungewöhnliches) Making-of-Video veröffentlicht. In dem Clip geht es u.a. um den kreativen Prozess, der hinter Fall Guys steckt, von den Inspirationen (klassische Spielshows) bis hin zu den Charakterdesigns und der immens wichtigen Ragdoll-Physik.Devolver Digital beschreibt das Video jedenfalls so: "In dieser lang erwarteten Fortsetzung der bald preisgekrönten Serie dringt JT bei seinen Abenteuern und seiner Suche nach Schmutz und Skandalen über die Videospiele von Devolver in die Büros von Mediatonic in London ein, verhört verängstigte Entwickler und zwingt sie, sich in seinem hinterhältigen und - wie manche sagen - tödlichen, realen Fall-Guys-Hinderniskurs zu messen."Letztes aktuelles Video: Behind the SchemesZiel des turbulenten Online-Party-Spiels für bis zu 60 Teilnehmer ist es, bizarre Hindernisse zu bewältigen und sowohl kompetitive als auch kooperative Herausforderungen zu bestehen, bis am Ende nur noch ein Teilnehmer übrig ist. Produktbeschreibung : "Fall Guys: Ultimate Knockout lässt Horden von Teilnehmern online aufeinander los! Runde für Runde eskaliert das Chaos, bis nur ein Sieger übrig ist! Kämpfe gegen bizarre Hindernisse, dränge dich durch unliebsame Mitbewerber und überwinde die gnadenlosen Gesetze der Physik auf deinem Weg zu wahrer Größe. Gib deine Würde an der Tür ab und bereite dich auf so manche köstliche Niederlage vor, bevor du die Krone beanspruchen kannst!