Fall Guys: Ultimate Knockout: Nächstes Update mit Anti-Cheat-System von Epic

Mediatonic und Devolver Digital sagen Cheatern in Fall Guys: Ultimate Knockout den Kampf an: Wie DualShockers in Anlehnung auf einen Twitter-Beitrag des Teams berichtet, sollten die Betrüger ursprünglich identifiziert und auf die so genannte "Cheater Island" verbannt werden, wo sie sich dann gegenseitig übers Ohr hauen konnten.Allerdings dauerte es nicht lange, bis die den Braten rochen und versuchten, zurück ins normale Spiel zu gelangen. Zudem wurden auch zahlreiche Videos von der Insel gepostet, in denen das Spiel logischerweise in ein schlechtes Licht gerückt wurde - vor allem dann, wenn aus Versehen tatsächlich ein unschuldiger Nutzer auf der Cheater-Insel landete.Daher hat man sich jetzt dazu entschlossen, die Cheater Island zu schließen und sich stattdessen an Epic Games zu wenden, um deren Anti-Cheat-System ins Spiel einzubauen. Der Schritt soll zusammen mit dem nächsten Update (Big Yeetus) erfolgen und hoffentlich dazu beitragen, das Cheater-Problem zumindest spürbar zu reduzieren. Allerdings wird es wohl nicht dabei helfen, die Spielverderber im Zaum zu halten, die es mit regulären Mechaniken einzig darauf anlegen, anderen kurz vor der Ziellinie den Spaß zu verderben.Aktuell gibt es noch kein Datum, ab wann das Update zur Verfügung stehen wird. Denkbar erscheint jedoch, dass die Anti-Cheat-Maßnahmen zum Startschuss der zweiten Season im Oktober implementiert werden.Letztes aktuelles Video: Season 2 Sneak Peek