Fall Guys: Ultimate Knockout: Größter PC-Launch seit Overwatch

Man mag es im ersten Moment vielleicht nicht für möglich gehalten haben, aber Fall Guys: Ultimate Knockout hat auf dem PC den erfolgreichsten Start seit Overwatch von Blizzard im Jahr 2016 hingelegt. Das meldet DualShockers und bezieht sich dabei auf die Verkaufszahlen, die Superdata ermittelt hat. Demnach stand das spaßige Mehrspieler-Gerangel im August bei den Spieleverkäufen unangefochten an der Spitze und Mediotonic konnte zusammen mit Publisher Devolver Digital 185 Millionen Dollar an Einnahmen feiern. In solche Regionen stieß am PC zuletzt nur Overwatch vor.Neben dem PC ist Fall Guys: Ultimate Knockout auch für die PS4 erhältlich. Auf der Konsole verschaffte es dem Spiel einen gehörigen Schub, weil es bereits zum Start im August zum Aufgebot von PlayStation Plus gehörte und Abonnenten dadurch kostenlos zugreifen konnten.Letztes aktuelles Video: Season 2 Sneak Peek