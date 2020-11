Fall Guys: Ultimate Knockout: Neues Chaos mit dem Season-2.5-Update

Für Fall Guys: Ultimate Knockout ab 19,99€ bei kaufen ) ist heute das Season-2.5-Update veröffentlicht worden. Es umfasst frische Rundenvariationen, die neue Runde "Big Fans" und einige Verbesserungen ( zum Change-Log ).Die Entwickler schreiben: "Das Season-2.5-Update enthält eine neue, teuflisch frische Kreation, durch die sich Spieler und Spielerinnen ab sofort drängeln können. Inspiriert durch das Chaos von 'See Saw', fordert 'Big Fans' die bunten Bohnen dazu heraus, über rotierende Flächen im himmelhohen Taumel-Festival des Präzisionsturms zu navigieren! Das Chaos des mittelalterlichen Wahnsinns der zweiten Season hat sich auf die klassischen Fall Guys-Runden ausgeweitet und zu einem richtigen mittelalterlichen Durcheinander geführt! Ab heute werdet ihr eine riesige Auswahl an Runden-Remixen erleben, die Erwartungen und ausgetretene Pfade komplett auf den Kopf stellen!"Letztes aktuelles Video: Season 2 Mid Season Update