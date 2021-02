Fall Guys: Ultimate Knockout: Turbolenter Partyspaß startet im Sommer auch auf Switch und Xbox

Aktualisierung vom 19. Februar 2021, 08:42 Uhr:





DID SOMEBODY SAY XBOX?



I SWEAR I HEARD SOMEBODY SAY XBOX



🎉 Fall Guys is coming to Xbox Series XIS and Xbox One 🎉



🔥 SUMMER 2021 🔥



RT if it was u that said Xbox pic.twitter.com/Bl13AitmYE



— Fall Guys ⚡️ Season 3.5 (@FallGuysGame) February 18, 2021

Ursprüngliche Meldung vom 18. Februar 2021, 08:40 Uhr:

Die chaotische Party-Action Fall Guys: Ultimate Knockout ab 19,99€ bei kaufen ) wird im Sommer nicht nur für Nintendo Switch, sondern auch für Xbox One und Xbox Series X|S umgesetzt Im Sommer 2021 wollen Mediatonic und Devolver Digital die bereits für PC und PlayStation 4 erschienene Party-Action Fall Guys: Ultimate Knockout auch für Switch veröffentlichen, wie im Rahmen der aktuellen Nintendo-Direct-Ausgabe bekannt wurde. Im eShop kann man die chaotischen Hindernisläufe (zum Test ) bereits auf die Wunschliste setzen. Zum Spielen wird eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich sein.In der Spielbeschreibung heißt es: "Fall Guys: Ultimate Knockout lässt Horden von Teilnehmern online aufeinander los! Runde für Runde eskaliert das Chaos, bis nur ein Sieger übrig ist! Kämpfe gegen bizarre Hindernisse, dränge dich durch unliebsame Mitbewerber und überwinde die gnadenlosen Gesetze der Physik auf deinem Weg zu wahrer Größe. Gib deine Würde an der Tür ab und bereite dich auf so manche köstliche Niederlage vor, bevor du die Krone beanspruchen kannst!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch