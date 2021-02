Fall Guys: Ultimate Knockout: Skins von Cuphead in Crossover-Event

Im Zuge eines Crossover-Events wird es neue Skins für das Partyspiel Fall Guys: Ultimate Knockout ( ab 19,99€ bei kaufen ) geben, die an den bockschweren 2D-Plattformer Cuphead angelehnt sind. Wie Eurogamer.net schreibt, steht das Outfit ab dem 24. Februar im Ingame-Shop zum Kauf bereit. Begleiter Mugman soll am 27. Februar folgen.Zum Freischalten der kompletten Kostüme sind jeweils zehn Kronen nötig: fünf für die obere und fünf für die untere Hälfte. Für ein zusätzliches Emote sind weitere fünf Kronen fällig.In der Vergangenheit gaben bereits Figuren aus anderen Videospielen mit Cameo-Auftritten ihr Stelldichein in Fall Guys, darunter der Doom Guy und Turbo-Igel Sonic The Hedgehog.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch