Fall Guys: Ultimate Knockout: Chaos im Weltraum? Season 4 startet am 22. März

In Season 4 von Fall Guys: Ultimate Knockout ab 19,99€ bei kaufen ) werden die Jelly Beans in die Zukunft reisen, und zwar in einen neongetränkten "Blunderdome der Zukunft". Season 4 wird am 22. März auf PC und PS4 erscheinen.Devolver Digital: "Astronauten, außerirdische Invasoren und sogar die mysteriösen Beans In Black werden versuchen, ihre Rivalen in einer intensiven Saison auszustechen, die mit sieben leuchtenden neuen Runden, fluoreszierenden Spielchen, Emotes und vielem mehr ausgestattet ist - und dann wird gefeiert, als wäre es 4041! (...) Wir können es kaum erwarten, euch kurz vor der Veröffentlichung weitere (...) Updates zu präsentieren, aber jetzt macht euch bereit für wunderbare Skyline-Stolperer und ein paar Big Shots ... aber passt auf, dass ihr nicht in einen Power Trip reinstolpert, während ihr mehr oder weniger elegant in die Zukunft taumelt!"