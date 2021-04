Fall Guys: Ultimate Knockout: Umsetzungen für Xbox-Konsolen und Switch verschoben

Besitzer einer Switch oder einer aktuellen Microsoft-Konsole können in absehbarer Zukunft vorerst nicht mit 59 anderen knallbunten Cartoon-Figuren durch noch buntere Hindernis-Parcours wackeln: Die Umsetzungen des Online-Party-Plattformers Fall Guys: Ultimate Knockout für Nintendos Hybrid-Konsole, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S wurden laut offizieller Website in eine unbestimmte Zukunft verschoben.Schuld daran ist laut Entwickler Mediatonic der Aufkauf der übergeordneten Tonic Games Group durch Publisher Epic. Da sich als neuer Teil der Epic-Familie so viele neue Möglichkeiten und Features aufgetan hätten, hat man momentan offenbar nicht genügend Zeit für die oben genannten Plattformen. Im Gegenzug soll beim späteren Microsoft- und Nintendo-Release aber von Anfang an Cross-play mit an Bord sein.Letztes aktuelles Video: Season 4 Trailer