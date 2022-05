Fall Guys: Ultimate Knockout: Wird ab dem 21. Juni Free to Play; Release auf Switch und Xbox-Konsolen

Als weitere Neuigkeit wird Fall Guys ab dem 21. Juni vom Steam Store in den Epic Games Store wandern. Spieler, die Fall Guys bereits vor diesem Datum auf Steam gekauft haben, können das Spiel weiterhin in ihrer Steam-Bilbiothek nutzen. Auch Updates und Patches soll es hier wie gewohnt geben.



Bleibt abzuwarten, ob der Umstieg Fall Guys zu neuem Erfolg verhelfen kann. 2020 wechselte Entwickler Psyionix mit Rocket League ebenfalls auf das Free-to-Play-Modell und ist bis heute erfolgreich damit.

Letztes aktuelles Video: Free for All Trailer



Nach dem Hype ist es in den letzten Monaten ruhig um das Battle Royale Fall Guys geworden. Wie die Entwickler von Mediatonic verkünden, wird das Spiel ab dem 21. Juni 2022 in ein Free-to-Play-Modell übergehen.Dann erscheint Fall Guys erstmals auch für Nintendo Switch und Xbox-Konsolen. Auf der PS5 soll es eine neue Version mit schnelleren Ladezeiten und Performance-Upgrades geben. Außerdem ist dann Cross-Play und Cross-Progression auf allen Plattformen möglich.Wer Fall Guys bereits besitzt, erhält den ersten Season Pass gratis und ein Legacy-Paket mit freischaltbaren Inhalten. Wie gewohnt enthält auch der Season Pass der neuen Season 1 "Free for All" Kostüme und freischaltbare Gegenstände. Doch auch für Neulinge soll es weiterhin einige kostenlos freischaltbare Inhalte geben.