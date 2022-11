Fall Guys: Ultimate Knockout: Season 3 kommt mit coolem Spongebob- und Skyrim-Crossover

Fall Guys: Das erwartet uns mit Season 3

Let’s Get Kraken Nickname - 100 Punkte

Deep Sea Bean Nameplate - 200 Punkte

200 Kudos - 400 Punkte

Ancient Alloy Anchor Wearable - 600 Punkte

Kraken Tentacles Pattern - 800 Punkte

Golden Sands Anchor Wearable - 1000 Punkte (erhältlich ab dem 29. November)

Hinweise auf Skyrim- und Ultraman-Kollaboration

Mit dem Start von Season 3, die den Namen Sunken Secrets trägt, tauchen wir in Fall Guys schon bald in mysteriöse Unterwasserwelten ab. Passend dazu erwartet uns ein schwammiges Crossover.Ab morgen erwarten uns gleich fünf neue Minispiele, die sich allesamt in einer zerfallenen Tiefseethematik wiederfinden. Der brandneue Season Pass bietet dabei mehr als 100 frische Level, die Kostüme, Emotes und Jubel bereithalten.Die Beschreibung der neuen Hinderniskurse versprechen dabei feucht fröhliche Abwechslung im seit einiger Zeit komplett kostenlosen Fall Guys . So weichen wir beispielsweise in Blastlantis den übergroßen Blat Balls aus, während wir uns über kippende Bahnen schlängeln. Die Wasserrutsche Skifall, bei der wir ähnlich wie im Hoop Chute-Modus Reifen aufhaben, während wir einen glitschigen Pfad herunterrutschen, steht uns ebenfalls zur Auswahl.Auf dem Puzzle Patch kämpfen wir uns durch eines von vier besonders verzweigten Labyrinthen, ehe wir uns im Kraken Slam auf einem klapprigen Floß wütenden Tentakeln stellen müssen. Und zu guter Letzt folgt noch die Speed Spider, bei der wir im Sturzflug in halsbrecherischen Manövern dem Sieg entgegensteuern.Das Lets Get Kraken-Event soll darüber hinaus ab dem 29. November noch die eine oder andere Belohnung in Fall Guys für uns bereithalten:Ab dem 1. Dezember dürfen wir dann auch in die Kostüme von Spongebob, Sandy, Patrick, Mister Krabs und Thaddäus schlüpfen und uns über ein spezielles Schneckenmiau-Wearable, das an Spongebobs Haustier Gary angelehnt ist, freuen. Außerdem soll das "Imaginaaaation"-Emote alle Spongebob-Fans an eine der wohl ikonischsten Szenen der Serie erinnern.Neben den coolen Kostümen aus dem Spongebob-Universum sollen auch Kollaborationen mit Skyrim und Ultraman im Rahmen des Saisonpasses auf uns warten. Wie diese letzten Endes allerdings aussehen, wissen wir bislang nicht. Lediglich zeigen die von Mediatonic veröffentlichten Artworks im hauseigenen Fall Guys-Blog Kostüme für Dovahkiin und Ultraman sowie Möwen-, Hai- und Blobfisch-Skins.Letztes aktuelles Video: Free for All Trailer