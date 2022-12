Fall Guys: Ultimate Knockout: Crossover mit Disney's Encanto ist live

Fall Guys: Die magisch-musikalische Madrigal-Familie





Ein Wunder ist geschehen! Die wahren Geschenke sind angekommen!



Mirabel, Luisa & Bruno Madrigal aus Disney’s Encanto sind da. Neben der gesamten Familie bringen sie auch Goodies wie Wearables, Emotes & Muster mit!



29.12. - 03.01. 🗓️ pic.twitter.com/wuQxRMCOE6



Wenn die lustigen Bohnen von Fall Guys mit viel Mühe und wenig Körperkontrolle durch die Level eiern, dann stecken sie dabei häufig in äußerst ulkigen Kostümen.Gab es zu Release des Spiels im August 2020 noch vor allem allgemeine Verkleidungen wie Wolken, Würstchen oder Wikinger, hat sich die Multiplayer-Sause mittlerweile allerlei populäre Franchises unter die Nägel gerissen. Die vor kurzem gestartete dritte Saison hatte beispielsweise Kostüme aus Spongebob und Skyrim im Gepäck , nun folgt der Disney-Film Encanto.Das letztes Jahr veröffentlichte Musical dreht sich um die Familie Madrigal, die in den Bergen von Kolumbien lebt und denen das magische Talent in die Wiege gelegt wurde. Nur die junge Mirabel scheint bei ihrer Geburt gekonnt dem vererbten Zauber ausgewichen zu sein und muss nun als Normalo ihr Dasein fristen.Das daraus entstehende Drama und die Unterschiede zwischen Madrigal-Magiern und weniger gesegneten Familienmitgliedern von Encanto spielen in Fall Guys natürlich keine Rolle. Stattdessen könnt ihr die drei populärsten Charaktere des Disney-Films Mirabel, Luisa und Bruno zwischen dem 29. Dezember und dem 3. Januar um 10 Uhr als Kostüme im Shop des Spiels freischalten.Neben den drei Madrigal-Geschwistern erwarten euch noch weitere thematisch passende Gegenstände: Die Wunderkerze zum Beispiel, die durch die Magie der Disney-Charaktere stets den Weg beleuchtet und euch hoffentlich auch durch die Dunkelheit zur begehrten Krone führt. Das Update bringt außerdem neue Emotes, Muster, Namensschilder und Spitznamen mit, wie es auf der offiziellen Website heißt.Im oben eingebetteten Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Encanto-Kostüme erhaschen, falls ihr sie dank eurer Mitspieler oder durch einen Besuch im Shop von Fall Guys nicht bereits im Spiel gesehen habt. Falls ihr Fans des Films seid und euch in Zukunft in die Kostüme von Mirabel, Luisa oder Bruno werfen wollt, müsst ihr aber schnell sein: Die Aktion läuft schließlich nur bis zum 3. Januar um 10 Uhr.