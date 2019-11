Carrion: Die amorphe Kreatur treibt auch auf Xbox One ihr Unwesen - 4Players.de

Phobia Game Studio und Devolver Digital werden Carrion im nächsten Jahr (neben PC) auch auf Xbox One veröffentlichen. In dem blutigen 2D-Spiel steuert man eine amorphe Kreatur unbekannten Ursprungs, die aus einer Forschungseinrichtung ausbricht und fortan Jagd auf ihre ehemaligen Peiniger macht, wodurch sie immer weiter wächst und mit neu erlangten Fähigkeiten für Angst und Schrecken sorgt."Carrion ist ein Reverse-Horror-Spiel, in dem Spieler die Rolle einer amorphen Kreatur unbekannter Herkunft übernehmen. Verfolgt und konsumiert diejenigen, die euch inhaftiert haben, um Angst und Panik in der gesamten Anlage zu verbreiten. Wachst und entwickelt euch, während ihr dieses Gefängnis niederreißt und auf dem Weg zur Vergeltung immer mehr verheerende Fähigkeiten erwerbt. Leute, das wird alles ziemlich ekelhaft", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Slithering to Xbox One in 2020