Carrion: Verdrehter Pixel-Horror auf PC, Switch und Xbox One

Devolver Digital hat Carrion für PC, Xbox One und Switch veröffentlicht. Das Spiel ist ebenfalls im Xbox Game Pass enthalten. Mit dem folgenden Launch-Trailer wollen Phobia Game Studio und Devolver Digital in Zusammenarbeit mit Wizz und CRCR (My Friend Pedro, Mother Russia Bleeds) auf den Verkaufsstart einstimmen. Unser Test befindet sich in Arbeit.In dem blutigen 2D-Spiel schlüpft man in die Rolle einer amorphen Kreatur unbekannten Ursprungs, die aus einer Forschungseinrichtung ausbricht und fortan Jagd auf ihre ehemaligen Peiniger macht, wodurch sie immer weiter wächst und mit neu erlangten Fähigkeiten für Angst und Schrecken sorgt.Letztes aktuelles Video: Become the Monster Launch Trailer"Carrion ist ein Reverse-Horror-Spiel, in dem ihr die Rolle einer amorphen Kreatur unbekannter Herkunft übernehmt. Verfolgt und konsumiert diejenigen, die euch inhaftiert haben, um Angst und Panik in der gesamten Anlage zu verbreiten. Wachst und entwickelt euch weiter, während ihr dieses Gefängnis niederreißt und auf dem Weg zur Vergeltung immer mehr verheerende Fähigkeiten erwerbt."