Carrion: Verdrehter Pixel-Horror erscheint auch für PS4

Das bereits für PC, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichte 2D-Action-Adventure Carrion ab 19,99€ bei kaufen ) (zum Test ) soll 2021 auch für PlayStation 4 erscheinen, wie Game- und Level-Designer Krzysztof Chomicki von Phobia Game Studio per PlayStation Blog mitteilt : "Wir freuen uns sehr, bekanntgeben zu können, dass Carrion, unser gruseliges Reverse-Horror-Erlebnis, auf dem Weg auf die PlayStation 4 ist! Wenn ihr schon immer davon geträumt habt, als PlayStation-Besitzer einen amorphen Klumpen aus Knorpeln, Zähnen und Tentakeln zu spielen, seid ihr bei uns genau richtig.Bereits in seinem ersten Jahr auf der Erde hat Carrion die Spieler regelrecht verschlungen, während wir schon seit einer gefühlten Ewigkeit daran arbeiten, den mutwilligen Zerstörungspfad unseres Tentakelbabys auf die PlayStation zu bringen! Wir hoffen, dass sich das Warten für diejenigen unter euch gelohnt hat, die noch nicht die warme, klebrige Umarmung unseres außerirdischen Protagonisten spüren konnten.Natürlich freuen wir uns, dass ihr bald eure Fühler nach Carrion ausstrecken könnt, doch was genau versteht man unter einem 'Reverse-Horror-Erlebnis'? Ist das nicht einfach nur erfundener Marketing-Quatsch? Also, falls ihr unsere gruselige (preisgekrönte) Kreation noch nicht kennt: In Carrion schlüpft ihr in die Rolle einer abscheulichen außerirdischen Kreatur, die in einem geheimen, unterirdischen Labor erwacht. Ohne eine Erklärung, wie es dorthin gekommen ist oder zu welchem Zweck, hat das geheimnisvolle Monster nur eines im Sinn: FLIEHEN! Und Menschen fressen. Okay, also zwei Dinge. Doch der Titel 'Reverse-Horror' ergibt jetzt viel mehr Sinn, oder?Auf der Pirsch nach den rätselhaften Menschen, die euch gefangen halten und die ihr verschlingen wollt, verbreitet ihr Angst und Panik in der geheimnisvollen Einrichtung. Während ihr wachst und euch weiterentwickelt, erlangt ihr zerstörerische Fähigkeiten, wie z. B. einen netzartigen Fernkampfangriff sowie die Fähigkeit, Licht zu brechen, um vorübergehend unsichtbar zu werden. Außerdem könnt ihr sogar von Menschen Besitz ergreifen, um maximalen Schrecken zu verbreiten!Auf dem Weg in die Freiheit offenbart sich eine weitläufige Oberwelt, die verschiedene Teile der Anlage miteinander verbindet. Mit eurer fortschreitenden Entwicklung und dem erfolgreichen Erreichen von Zielen werden neue Wege zugänglich. Ihr müsst euren Einfallsreichtum und eure Gerissenheit unter Beweis stellen, um auf eurem vom Chaos geprägten Feldzug durch die labyrinthartige Anlage vorzudringen, während die Menschen beginnen, sich zu wehren."