Minecraft Dungeons: Arch-Illager und die Hintergrundgeschichte

Im letzten Video-Tagebuch zu Minecraft Dungeons sprechen die Entwickler über die Hintergrundgeschichte des Dungeon-Crawlers im Klötzchen-Universum. Die Entwickler versuchen zu erklären, warum es schwierig war, die bekannten Kreaturen aus Minecraft (Vanilla) in Minecraft Dungeons zu übernehmen und deswegen der böse Arch-Illager im Mittelpunkt der Story stehen wird."Als wir mit der Entwicklung von Dungeons angefangen haben, war uns klar, dass wir uns auf die Illager als die wichtigsten Gegner im Spiel konzentrieren müssen. Aber da wir nicht die Geschichte der Spieler erzählen, sondern die Geschichte der Spielwelt, mussten wir eine Art emotionales Zentrum in der Spielwelt schaffen, an das wir uns halten konnten. Und so hatten wir die Idee zum Arch-Illager. Er könnte doch der emotionale Kern der Geschichte sein und sie weiter vorantreiben. Er wurde zum Arch-Illager, als er die Macht des Orbs der Dominanz erhielt. Aber vorher war er ein Außenseiter, der nicht in eine normale Illager-Gesellschaft passte, bis er diese Macht in einem Berg fand", erklären Mojang und Double Eleven.Außerdem deuteten die Entwickler an, dass das Spiel nach dem Ende noch mit weiteren Inhalten versorgt werden soll: "Dungeons hat was von einer Erzählung. Sie ist zwar nicht sonderlich tiefgründig und nicht besonders komplex, aber sie geht weiter und wächst. Hier kann der Spieler Fortschritte erkennen. Deshalb freuen wir uns sehr darauf, die Erzählung von Minecraft Dungeons gemeinsam mit der Community weiter zu ergänzen. Mir gefällt vieles an dem Ende - dem Ende von Minecraft Dungeons. (...) Mit am besten gelungen ist, dass eine Grundlage dafür geschaffen wird, wo es in der Geschichte als Nächstes hingeht und was in Zukunft noch folgen wird."Letztes aktuelles Video: Tagebücher Hintergrundgeschichte