Minecraft Dungeons: Die Kerkertore haben sich geöffnet

Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC) Screenshot - Minecraft Dungeons (PC)

Am 26. Mai 2020 haben Mojang, Double Eleven und Microsoft Minecraft Dungeons für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht. Der Dungeon Crawler im Minecraft -Universum ist für 19,99 Euro als Standard Edition im Microsoft Store ( Windows 10 Xbox One ), PlayStation Store und eShop sowie für 29,99 Euro als Hero Edition im Microsoft Store ( Windows 10 Xbox One ) und PlayStation Store erhältlich. Die Standard Edition ist zudem im Xbox Game Pass (Ultimate) enthalten.Die Hero Edition umfasst neben dem Spiel auch ein Helden-Cape, zwei extra Skins, ein Huhn als Haustier sowie zwei zukünftige DLC-Pakete: "Mit der ersten DLC-Erweiterung Jungle Awakens begibst Du Dich beispielsweise auf einen Trip in die Tiefen des Dschungels, wo Du neue Waffen, Rüstungen und Artefakte entdeckst." Darüber hinaus arbeite das Team bereits an weiteren Zusatzinhalten und Updates.Spielbeschreibung des Herstellers: "Minecraft Dungeons ist inspiriert von klassischen Dungeon-Crawlern und bietet spannende Abenteuer für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Dabei besticht der brandneue Titel neben dem Solo-Modus vor allem durch seine vielfältigen Multiplayer-Optionen. Egal, ob Online-Koop oder lokaler Multiplayer: Spiele mit bis zu drei weiteren Freunden und entdecke die schier unendliche Welt der Dungeons." Unser Test befindet sich in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer