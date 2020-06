Minecraft Dungeons: Erstes DLC-Paket erscheint in dieser Woche

Am 1. Juli erscheint das erste DLC-Paket für den kooperativen Dungeon-Crawler Minecraft Dungeons. Das hat Mojang nach Angaben von DualShockers Dual auf der offiziellen Webseite von Minecraft angekündigt. Der DLC trägt den Namen "Jungle Awakens" und beinhalten drei weitere Story-Missionen sowie neue Rüstungen, Waffen und Artefakte. Zusätzliche Gegnertypen stellen sich der Truppe ebenfalls in den Weg.Wer bereits die Hero Edition besitzt, erhält die Erweiterung kostenlos. Besitzer der Standard Edition können zum Hero Pass greifen. Zusätzlich stellen die Entwickler mit "The Lost Temple Dungeon" auch ein kostenloses Update bereits, das neue Gegenstände enthalten und weiter an der Balance schrauben soll. Zudem feiern Pandas ihre Premiere in Minecraft Dungeons.Letztes aktuelles Video: Video-Test